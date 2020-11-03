Bilim insanlarından koronavirüse karşı D vitamini çağrısı

İngiltere'de bir grup bilim insanı, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hükümete ekmek ve süt gibi sık tüketilen gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısında bulundu.

Dr. Gareth Davies öncülüğünde toplanan bilim insanları, İngiltere nüfusunun nerdeyse yarısında D vitamini eksikliği olduğunu ve hükümetin vatandaşları D vitamini takviyesi almaya teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

Dr. Davies, "Gıdalara yapılacak vitamin takviyesi dikkatli bir şekilde planlanmalı, doğru gıdalar seçilmeli. Ama şu açık ki hükümetin mevcut tavsiyesi işe yaramıyor. Nüfusun nerdeyse yarısında D vitamini eksikliği var" şeklinde konuştu.

Daha önce yapılan birçok araştırma, D vitamini eksikliğinin koronavirüs kapma riskini ve hastalığın etkilerini arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da, hastaneye kaldırılan 216 koronavirüs hastasının yüzde 82'sinde D vitamini eksikliği tespit edildiği açıklandı.