Bilim insanlarından korkutan açıklama: Semptomlar 6 ay geçmiyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin İngiltere'de yürütülen bir çalışma, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, bazı koronavirüs hastalarında semptomların 6 ay geçmediğini açıkladı.

Araştırmaya katılan 300 bin kişide semptomların 1 aydan, 60 bin kişide ise semptomların 3 aydan daha uzun bir süre devam ettiği gözlemlendi. 'Uzatmalı Covid' olarak da adlandırılan bu vakalarda hastaların gereken tedavileri görmedikleri bildirildi.

Ayrıca semptomları 3 aydan uzun süre devam eden 60 bin hasta arasında bazılarının durumunun ciddi olduğu, nefes darlığı ile yorgunluk hissinin henüz geçmediği; hatta bazı hastaların tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu tür vakaların gençler arasında fazla olduğuna dikkat çekerek "6 aydır hasta olanlar dahil, uzatmalı Covid vakaları gençler arasında yaygın." ifadelerini kullandı.