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Korona Virüs Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs açıklaması

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yapılan yeni bir araştırma, hiçbir mutasyonun virüsü daha bulaşıcı hale getirmediğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:55:00 -
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yapılan bir araştırma sonucu, yeni tip koronavirüsün '614G' isimli mutasyonla birlikte daha bulaşıcı bir hale geldiği öne sürülmüştü. Oxford Üniversitesi ve London Collage ortaklığında konuyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, dünyada yaygın olarak görülen 614G mutasyonu da dahil, hiçbir mutasyonun koronavirüsü daha bulaşıcı hale getirmediğini açıkladı.

Çalışma kapsamında 99 ülkeden 46 bin 723 koronavirüs hastasının verilerini inceleyen araştırmacılar, mutasyonların nasıl ortaya çıktığını ve virüsün bulaşıcılığını değiştirip değiştirmediğini değerlendirdi.

Yaklaşık 13 bin mutasyon tespit edildi

Araştırmacılar, incelemeler sonucu koronavirüsün toplam 12 bin 706 mutasyonunu tespit etti. Ancak dünyada yaygın olarak görülen 614G mutasyonu da dahil olmak üzere tespit edilen hiçbir mutasyonun virüsü daha bulaşıcı bir hale getirmediği aktarıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Lucy Van Dorp, "Yaklaşık 13 bin mutasyon tespit ettik. Ancak bu mutasyonların hiçbirinin Covid-19'u daha bulaşıcı hale getirmediğini gördük. Yine de aşılar geliştikçe yeni mutasyonları izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları Nature Communications dergisinde yayınlandı.

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