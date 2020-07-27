Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs açıklaması

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüsü hafif atlatan hastalarda üretilen antikorların kısa ömürlü olduğuna dair önemli bulgular elde etti.

Çalışma kapsamında, koronavirüsü hafif atlatan 20'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 34 hasta üzerinde çeşitli incelemeler yapıldı. Antikor testleri, enfeksiyonun ilk ​​semptomlarından ortalama 36 gün ve 82 gün sonra gerçekleştirildi.

Elde edilen bulgulara göre araştırmacılar, vücudun ürettiği antikorların 3 ay içerisinde düşüşe geçtiği, 36 günde bir yarı seviyelerine kadar indiği ve yaklaşık bir yıl içinde kaybolacağı sonucuna ulaştı.

Söz konusu çalışma, New England Tıp Dergisi'nde yayınlandı.