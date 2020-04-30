Bilim insanlarından ezber bozan araştırma! 172 kişiye temas etti ama kimseye bulaştırmadı

Daily Mail'in haberine göre sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi incelemeler, çocukların Covid-19'u bir yetişkine aktarmadığını gösteriyor. Pediatrik corona virüs vakalarını gözden geçiren Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ortak komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca İngiltere'de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran, 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti.

Corona virüsün çocuklara etkisi üzerine yapılan çalışmalarda uzmanlar, birçok konunun belirsiz olduğunu kabul etse de virüsün bulaşmasında önemli bir rolü olmadıklarını açıkladı.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden (RCPCH) Profesör Russell Viner "yeterli kanıtımız yok fakat dünyanın dört bir yanından çocukların virüsün yayılmasında etkileri olduğuna dair bir vaka görmedik" dedi.

172 kişiyle temas etti ancak virüs bulaşmadı

Doktor Alasdair Munro liderliğinde RCPCH ile ortaklaşa yayınlanan pediatrik literatürün gözden geçirildiği çalışmada, mevcut kanıtlar bulaşma zincirindeki, çocukların enfeksiyonu ve bulaşıcılığı azalttığını gösterdi.

İncelenen vakalar arasında, Fransa'da 172 kişiyle temas halinde olmasına rağmen virüsü kimseye bulaştırmayan 9 yaşında bir çocuk vardı. Çocuk, enfekte olduğunun farkında olmadan Fransa'da üç farklı kayak okuluna gitti.

İnceleme sonucunda, Covid-19'un çocuklarda daha az sıklıkla görüldüğü ve genellikle bunların asemptomatik vakalar olduğu belirlendi.

Uzmanlar "Çocuklardan dikey geçiş olduğuna dair bir kanıt yok. Enfekte olan anne, baba ve bebeklerin diğer gruplardan ciddi bir şekilde etkilenmediği görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüsün gün gün belirtileri neler?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.