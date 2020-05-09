Bilim insanlarından endişelendiren maske açıklaması

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli araştırmalara imza atan bilim insanlarından endişelendiren bir açıklama geldi. Bilim insanları, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla maske kullanan bazı insanların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığını ve bunun daha zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Çeşitli kısıtlamaların istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini dile getiren Washington State Üniversitesi’nden Joyce Ehrlinger, güvenlik önlemlerinin oluşturduğu sahte güven duygusunun daha büyük tehlikeler doğurabileceğini söyledi.

Cornell Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı J.Edward Russo ise, insanların maske kullanımını yeterli olarak gördüğü gerekçesiyle sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla uymadıklarını ve rahat davrandıklarını belirtti. Russo, maske kullanımının ortaya çıkardığı bu sorunun kolayca çözülemeyeceğini vurgulayarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar inanmak istediklerine inanıyorlar ve normale dönmek istiyorlar. Maske takmanın normale dönmeye izin verdiğine inanırsanız dışarı çıkabilir, insanlarla konuşabilir, alışveriş yapabilir ve toplu taşıma araçlarına binebilirsiniz."