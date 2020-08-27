Bilim insanlarından çarpıcı koronavirüs iddiası

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün mutasyona uğradığını ve 'D614G' ismi verilen bu mutasyonun, hastalığı daha az ölümcül hale getirdiğini açıkladı. Konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan bazı uzmanlar ise, koronavirüsün ölümcül etkisinin azaldığına dair henüz bir kanıt olmadığını düşünüyor.

Koronavirüs daha az ölümcül hale geldi

Salgının önceki dönemlerde daha fazla ölümcül olduğunu dile getiren araştırmacı Dr. Ron Daniels, koronavirüsün artık daha az etkili olduğunu söyledi. Singapur Üniversitesi'nden araştırmacı Paul Tambyah ise koronavirüsün mutasyona uğradığını ve mutasyona uğramış halinin hastalığı daha az ölümcül hale getirdiğini belirtti.

Virüsün etkisinin azalmaya başladığı iddialarına bir destekte Oxford Üniversitesi'nden geldi. Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı Jason Oke, Haziran ayından Ağustos ayına kadar olan süreçte verilere göre virüsün ölümcüllük oranında %55-%80 arası bir düşüş yaşandığını ifade etti.