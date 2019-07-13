Bilim insanlarından 7,5 milyon yıllık fosillere ilgi

KAYSERİ (AA) - Alman ve Finlandiyalı bilim insanları, Taşhan mevkisinde yapılan kazılarda çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Taşhan mevkisindeki kazı çalışmaları, paleontoloji bilimi açısından dikkat çekici veriler sunuyor. 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için Almanya ve Finlandiya'dan iki bilim insanı Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dünya doğa tarihine ışık tutacak 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için kente gelen Finlandiya Helsinki Üniversitesinden jeolog Matti Lehikoinen ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi ile fosillerin sergilendiği Kayseri Bilim Merkezini ziyaret etti.

Buluntuların çok özel olduğunu belirten Bibi, 7,5 milyon yıl öncesine ait bir fosili inceleyerek, "Günümüzde de bazı fillerde bulunabilecek çok önemli bir parça." ifadesini kullandı.

Kayseri'de çıkarılan fosillerin, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen buluntular olabileceğini savunan Faysal Bibi, fosiller üzerinde uzun süreli bir çalışmayla buna karar verilebileceğini kaydetti.

Taşhan mevkisindeki kazı çalışmalarına hız vereceklerini vurgulayan Büyükkılıç da bölgenin önemli bir doğa tarihi merkezi olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Kazı çalışması yapan uzman antropolog Özge Kahya da bugüne kadar otçullara ait buluntulara ulaştıklarını ancak çalışmalar sırasında yüzeye yakın yerlerde de etçillerin fosiline rastladıklarını ifade etti.

Sırtlangillere ait olduğunu ifade ettiği dişleri; Lehikoinen, Bibi ve Büyükkılıç'a gösteren Kahya, bu buluntuların, bölgenin fosiller açısından zenginliğini ortaya koyduğunu vurguladı.