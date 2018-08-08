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Bilim insanlarından korkutan uyarı... Dünyayı kasıp kavurabilir!

Bilim insanlarından korkutan bir uyarı geldi. Yeryüzündeki sıcaklıklar sadece 2 derece daha yükselirse, beklenenin aksine bir ‘buzul çağı’ değil, Dünya’yı kasıp kavuracak bir ‘sera çağı’ yaşanabilir.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:43
Bilim insanlarından korkutan uyarı... Dünyayı kasıp kavurabilir!

‘Dünya Sisteminin Antroposen’deki Yörüngesi’ başlıklı bir araştırmanın sonuçları, Dünyamızı hayli ‘sıcak’ bir geleceğin bekliyor olabileceği uyarısına neden oldu.

Çalışmaya göre yeryüzünü ‘sera çağı’ ismi verilen ve sıcaklığın yoğun hissedileceği bir dönem bekliyor olabilir. Çünkü bu araştırmada, küresel ısınmayla yeryüzü genelinde sıcaklık seviyesi sadece 2 derece artsa dahi, Dünya’da önlenemez bir ‘sıcaklık döngüsü’ oluşabileceği belirlendi. Bu sıcaklıkta buzullar da neredeyse tamamen eriyeceğinden, deniz seviyesinde de 60 metreye kadar yükselmeler yaşanacak.

Birçok bilim insanı Dünya’nın, insan eylemlerinin gezegeni doğrudan etkilediği döneme verilen isim olan ‘Antroposen’ içerisinde bulunduğunu kabul ediyor.

Araştırmaya katılan önemli simlerden Kopenhag Üniversitesi bilim insanı Katherine Richardson da, ‘sera çağı’nın başlaması durumunda geri dönüş olmayacağını bu korku senaryosuna ekledi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:43
  1. küresel ısınma

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  • İsa KESKİNİsa KESKİN1 sa önce
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