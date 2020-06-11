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Korona Virüs

Bilim insanları tepki gösterdi! DSÖ açıklamasını geri çekti

Harvard Üniversitesi bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi. Bilim insanları, DSÖ'yü 'kamuoyunu yanlış bilgilendirmek' ve 'kafa karıştırmakla' suçladı. DSÖ ise açıklamasını geri çekerek yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:13:00 -
Bilim insanları tepki gösterdi! DSÖ açıklamasını geri çekti

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığına dair farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etti. DSÖ, hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanmasını istedi.

Harvard Üniversitesi tepki gösterdi

Bu açıklamaya, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Harvard Üniversitesi bilim insanları tepki gösterdi. Bilim insanları, DSÖ'yü 'kamuoyunu yanlış bilgilendirmek' ve 'kafa karıştırmakla' suçladı. Asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden bilim insanları, DSÖ'nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini belirti.

Açıklamayı geri çekti

Tepkinin ardından DSÖ açıklamasını geri çekti. Tekrar açıklama yapan Kerkhove, yanlış anlaşıldıklarını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

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Yorumlar

ahmet

bakın hep yazmaya çalışıyorum,bu DSÖ hainlik yapan bir kuruluştur,virüs sürecini olabildiğince karmaşık ve çözülemez hale getirmek için uğraşıyor.bunların tasması kim elindeyse onların istediği doğrultuda haber yapıyor.
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