Bilim insanları tavsiye etti: Covid-19 bulaş riskini yüzde 70 azaltıyor
İngiliz araştırmacılar, Covid-19 bulaş riskini azaltmak için binaların düzenli olarak havalandırılmasını tavsiye etti.
İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı binaların sık sık havalandırılmasını tavsiye etti. Bu yöntemin, Covid-19 bulaş riskini yüzde 70 oranında azaltacağı aktarıldı.
Araştırmacılar, kış mevsiminde koronavirüse yakalanma riskinin kötü havalandırma nedeniyle üçte bir oranında artabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Bu durumun özellikle ofis ve eğitim kurumları gibi mekanlar için geçerli olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Leeds Üniversitesi'nden Prof. Catherine Noakes, "Havanın içeride sirkülasyonu, virüs içeren aerosolleri dışarı çıkarmak değil, oda içinde hareket ettirmek anlamına gelir. Binalar sık sık havalandırılmalı ancak temiz hava dışardan gelmelidir" ifadelerini kullandı.