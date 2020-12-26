Bilim insanları müjdeyi verdi! Koronavirüs salgınında yeni gelişme

İngiltere'de London College Üniversitesi'nden bilim insanları, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca'nın "AZD7442' adlı antikoruyla Covid-19'a karşı etkili olabilecek bir ilaç geliştiriyor. Araştırmacılar, koronavirüse karşı anında bağışıklık kazandıracak ilacın huzurevlerindeki salgınlarda hayat kurtarabileceğini, aşı olamayan kanser ve AIDS hastalarında kullanılabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, İlacın ayrıca birinin Covid-19'a yakalandığı hanelerde yaşayan insanlara ve öğrencilere de uygulanabileceğini söyledi.

"Koronavirüse karşı en güçlü silah olacak"

Storm Chaser adı verilen ve şu anda 3. aşama klinik denemelerinde olan araştırmaya liderlik eden Doktor Catherine Houlihan, "Bu tedavinin işe yaradığını ispatlayabilir ve virüse maruz kalan kişilerin Covid-19 geliştirmesini önleyebilirsek, virüsle savaşmak için geliştirilen cephanedeki en güçlü silah olacaktır" ifadelerini kullandı.

6-12 ay arasında koruma sağlayacak

Bununla birlikte bilim insanları, enjeksiyon ile uygulanan antikor kokteylinin Covid-19'a karşı 6 ile 12 ay koruma sağlayabileceğini söyledi. İki doz halinde uygulanan ilacın ilk klinik denemeleri sağlık çalışanları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir gönüllü ekibiyle gerçekleştirildi. İlacın sonraki aşama denemeleri ise küresel çapta bin 125 kişiyle devam edecek. Çalışmayı gerçekleştiren ekip eğer ilaç İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından onaylanırsa, Mart veya Nisan aylarında kullanıma sunulacak.

Anında bağışıklık kazandırması en büyük avantajı

Houlihan, "Bugüne kadar evde, sağlık bakımı ortamında veya öğrenci salonlarında virüse maruz kalan 10 katılımcıya antikor kokteylini enjekte ettik. Bu ilacın avantajı, insanlara anında antikor sağlayarak bağışıklık kazandırması. Örneğin huzurevlerindeki salgınlarda, ilaç pek çok hayat kurtarabilir" dedi.

Monoklonal antikorları kullanıyor

Corona virüse anında bağışıklık kazandıracağı ve 6 ile bir yıl koruma sağlayacağı belirtilen ilaç, AstraZeneca tarafından geliştirilen AZD7442 olarak bilinen uzun etkili bir antikor kombinasyonunu içeriyor. AZD7442, bir enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için vücut tarafından üretilen antikorlardan ziyade, bir laboratuvarda oluşturulan monoklonal antikorları kullanıyor.

AstraZeneca'nın ABD'de kaydettirdiği bir klinik araştırmayla ilgili belgelerde, "AZD7442'nin Covid-19'a maruz kalan yetişkinlerde hastalığın gelişmesini önleyebileceği görüldü. Yeni tip corona virüsün başak proteini, virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanmasını sağlıyor. Antikor kokteyli, virüsün başak proteinini hedefleyerek virüsün insan hücrelerine yapışmasını engelleyebilir ve bu nedenle enfeksiyonu engellenebilir" denildi.

AIDS ve kanser hastalarındaki etkisi de araştırılıyor

Diğer taraftan, London College Üniversitesi, "Provent" adlı ayrı bir denemede antikor ilacının kanser için kemoterapi gören ya da AIDS gibi bağışıklık sistemini etkileyen bir rahatsızlığa sahip olan ve yakın zamanda virüse maruz kalmış ancak aşı olmayacak durumdaki insanlardaki etkisini araştırıyor. Şu anda Provent ve Storm Chaser denemeleri de üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiriyor. Kaynak: NTV