Bilim insanları maskelerin koronavirüse karşı koruyuculuğunu kanıtladı

Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu yüz maskelerinin koronavirüsün yayılma riskini azaltmada etkili olduğunu kanıtladı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, laboratuvar ortamında koronavirüsü içeren damlacıkları püskürtmek ve insanın nefes alışını taklit etmek üzere tasarlanan iki mankenle bir deney gerçekleştirdi.

Karşı karşıya getirilen iki mankene farklı tür maske takan araştırmacılar, solunum yapan mankene bez maske takıldığında aldığı virüs miktarının yüzde 17 oranında azaldığını gözlemledi.

Bu risk, cerrahi maske ile yüzde 47 oranında, N95 tıbbi maske ile yüzde 79 oranında azaldı.

Ancak araştırmacılar, maske kullanımının tam koruma sağlamadığını hatırlatarak sosyal mesafe ve temizlik gibi diğer kurallara da uyulması gerektiğini söyledi.