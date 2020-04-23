Bilim insanları koronavirüsle ilgili korkunç gerçeği açıkladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili pek çok ülkede çeşitli çalışmalar yürütülürken, İtalya'da yapılan bir araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. İtalyalı bilim insanları, koronavirüsün gözlerde 20 günden uzun bir süre yaşadığını tespit etti.

Çalışma kapsamında, ilk günlerde kuru öksürük, boğaz ağrısı, solunum güçlüğü ve göz kızarması; ilerleyen günlerde ise yüksek ateş, bulantı ve kusma gibi semptomları gösteren ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki bir hastanın gözünden örnek alındı. Titizlikle yürütülen incelemeler sonucu bilim insanları, alınan örnek üzerinde koronavirüs tespit ettiklerini ve temizleme bezi kullanmalarına rağmen virüsün 21. güne kadar yaşadığını gözlemlediklerini açıkladı.

"Gözler koronavirüs için bir enfekte kaynağı olabilir"

Koronavirüsün, alınan örnek üzerinde 21.günden sonra tespit edilmediğini ancak 27.günden sona çoğalarak kendini tekrar gösterdiğini belirten bilim insanları, burun, ağız ve gözlere dokunmamanın, elleri sık sık yıkamanın önemine bir kez daha dikkat çekerek virüslerin hem giriş hem yayılma kaynağı olabilen gözlerin koronavirüs için de bir enfekte kaynağı olabileceği, özellikle göz doktorlarının klinik muayeneler sırasında daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.