Bilim insanları ilk kez açıkladı! İşte mutasyonlu virüsün belirtileri

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün İngiltere’de yeni mutasyonunun ortaya çıkması paniğe yol açmıştı. Bilim insanları İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu B117’nin en yaygın belirtilerini ilk kez açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60'dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya konuldu. Çalışmada, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.

Tat ve koku kaybı sıklığı daha az

İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.

"Daha bulaşıcı ve ölümcül"

Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan, biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117'den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.

ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.

Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;

Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;

% 35'i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı,

% 16'sı tat kaybı,

% 15'i koku kaybı bildirdi.

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastaların ise;

% 28'i öksürük,

% 29'u yorgunluk,

% 21'i kas ağrısı,

% 19'u boğaz ağrısı

% 18'i tat ve koku kaybından muzdarip olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, her iki grupta da baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma seviyelerinde fark yoktu.

Mutant virüs daha yüksek viral yüke neden oluyor

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Profesör Lawrence Young, virüsün yeni varyantında orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Young, "Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 101 milyon 43 bin 732'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 173 bin 774'e ulaştı.

ABD, 26 milyon 37 bin 621 vaka ve 436 bin 350 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 690 bin 279 ile Hindistan, 8 milyon 936 bin 590 ile Brezilya, 3 milyon 774 bin 672 ile Rusya, 3 milyon 715 bin 54 ile İngiltere, 3 milyon 79 bin 943 ile Fransa, 2 milyon 733 bin 729 ile İspanya, 2 milyon 501 bin 147 ile İtalya, 2 milyon 442 bin 350 ile Türkiye, 2 milyon 166 bin 763 ile Almanya, 2 milyon 41 bin 352 ile Kolombiya, 1 milyon 885 bin 210 ile Arjantin, 1 milyon 778 bin 905 ile Meksika, 1 milyon 489 bin 512 ile Polonya, 1 milyon 423 bin 578 ile Güney Afrika, 1 milyon 392 bin 314 ile İran, 1 milyon 200 bin 883 ile Ukrayna ve 1 milyon 107 bin 239 ile Peru izledi.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 218 bin 918 ile Brezilya, 153 bin 751 ile Hindistan, 152 bin 16 ile Meksika, 101 bin 887 ile İngiltere, 86 bin 889 ile İtalya, 74 bin 106 ile Fransa, 71 bin 76 ile Rusya, 57 bin 651 ile İran, 56 bin 799 ile İspanya, 54 bin 635 ile Almanya, 52 bin 128 ile Kolombiya, 47 bin 253 ile Arjantin, 41 bin 797 ile Güney Afrika, 40 bin 107 ile Peru, 36 bin 54 ile Polonya, 28 bin 855 ile Endonezya, 25 bin 344 ile Türkiye, 22 bin 202 ile Ukrayna ve 20 bin 879 ile Belçika takip etti.

Dünya genelinde 73 milyon 25 bin 93 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 841 bin 865 hasta tedavi altında bulunuyor.

Virüsler nasıl ve neden değişime uğruyor?

Virüsler genetik seçimin bir sonucu olarak sürekli şekilde değişim geçiriyor. Hafif genetik değişimler mutasyon (değişinim) sonrası gerçekleşirken, büyük genetik değişimler rekombinasyon (yeniden birleşme) üzerine yaşanıyor. Mutasyon virüsün genomu yani genetik materyelinde bir hata oluşması üzerine gerçekleşiyor. Rekombinasyon ise eş zamanlı enfekte olan virüslerin genetik bilgi değişimi sonrasında yeni bir tip virüs olarak ortaya çıkmasına neden oluyor.

Örneğin Covid-19 pandemisine neden olan SARS-Cov-2'nin yarasalarda bulunan bir virüsün aracı bir hayvandaki başka bir virüsle yeniden birleşmesi yani rekombinasyonu sonrasında ortaya çıktığı ve insanı etkileyebilecek genetik materyele sahip olduğu biliniyor.