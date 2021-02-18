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Korona Virüs Bilim insanları duyurdu! Mutasyonlu virüs laboratuvarda üretildi
Korona Virüs

Bilim insanları duyurdu! Mutasyonlu virüs laboratuvarda üretildi

BioNTech/Pfizer ile ABD'deki Teksas Üniversitesi iş birliğindeki bilim insanları, laboratuvarda mutasyonlu virüs üretti.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:51:00 -
Bilim insanları duyurdu! Mutasyonlu virüs laboratuvarda üretildi

BioNTech/Pfizer ile ABD'deki Teksas Üniversitesi ortaklığında bilim insanları laboratuvar ortamında Güney Afrika'dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti.

DHA'nın haberine göre araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Araştırma sonucunda bilim insanlarının laboratuvar ortamında üretilen G.Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün aşı olan kişilerin kan örneklerinde test ettiği belirtildi.

Antikor oranını üçte ikiye kadar düşürüyor

Bilim insanları, G.Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün ABD'de mutasyonlu virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğünün fark edildiği belirtildi.

Şu ana kadar virüse karşı ne ölçüde antikorun koruma sağladığı konusunda bir sınır tespit edilmemesi nedeniyle antikor düzeyinde üçte ikilik azalmanın bu varyant karşısında aşıyı etkisiz hale getirip-getirmeyeceği ise bilinmiyor. Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Teksas Üniversitesi uzmanlarından Pei-Yong Shi, BionTech/ Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğunu kaydetti.Pei-Yong Shi, açıklamasını şu sözlerle sürdü: Minimum etkisiz hale getirme sınırını bilmiyoruz. Aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının koruma sağlamak için gereken düzeyin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

31 ülkede görülmüştü

Birçok ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görülen Güney Afrika varyantı, şu ana kadar 31 ülkede saptanmıştı. Bunların bazılarında başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere seyahat öyküsü olmayan vaka kümelenmelerine neden olduğu belirlenmişti.

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