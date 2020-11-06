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Korona Virüs Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?
Korona Virüs

Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?

İngiliz bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:52:00 -
Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ortadan kaldırmak için birçok ülkede ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken İngiliz bilim insanları uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir girişim koronanın potansiyel çözümü olarak gündelik hayatta kamuoyunun yakından bildiği Aspirin isimli ilacın etkili olabileceğini söyledi.

"Güvenli, pahalı değil ve yaygın"

Bilim insanları kanı sulandıran ve ağırlıklı olarak baş ağrısı ve halsizliğe karşı tercih edilen Aspirinin pıhtılaşmayı engelleyen özelliğinin virüsün hastalığına yakalananları iyileştirebileceğini öne sürdü. Araştırmayı yürüten bilim insanı Peter Horby, "Aspirinin etkili olacağına dair net bir yaklaşım mevcut. Üstelik Aspirin güvenli, pahalı değil ve yaygın" ifadesini kullandı.

Pıhtıları engelleyebilir

Aspirinin koronanın hastalarında işe yarayabileceğini söyleyen uzmanlar, Aspirinin tedavi sürecinde kullanılmasının Covid-19 hastalarında oluşabilecek pıhtıları engelleyebileceğini dile getirdi.Bilim insanları Aspirinin Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini incelemek üzere bir araştırma yaptıkları belirtildi. Araştırmaya katılan 2000 gönüllü günde 150 miligram Aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek.

ABD'de yapılan araştırmada aspirinin ölüm oranını düşürdüğü ortaya çıkmıştı

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın, Kovid-19 ölümlerin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını engellediğini söylemişti.

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