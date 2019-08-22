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Bilim insanları duyurdu! 10 yıl içine ölüp ölmeyeceğiniz biliniyor

On binlerce kişi üzerinde çalışmalar yapan Almanya'daki bilim insanları, 10 yıl içinde insanların ölüp ölmeyeceğini tahmin eden bir kan tahlili geliştirdiklerini duyurdu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
Bilim insanları duyurdu! 10 yıl içine ölüp ölmeyeceğiniz biliniyor

Bilim insanları, 10 yıl içinde insanların ölüp ölmeyeceğini tahmin eden bir kan tahlili geliştirdiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, tahlilin yüzde 83 doğruluk payı olduğunu ve insanların ne kadar yaşayabileceğini tahmin ederek, daha sağlıklı bir yaşam tarzını seçmeleri konusunda insanlara uyarı niteliğinde olabileceğini belirtiyor.

Metro gazetesinin haberine göre, kan tahlili, ölüm riskini etkileyen 14 farklı biyolojik göstergeyi ölçüyor. Bu ölçümler bağışıklık sistemi, şeker kontrolü, yağ ve iltihap gibi vücuttaki rahatsızlıkları kapsıyor. Almanya'daki bilim insanlarının, on binlerce kişi üzerinde yaptıkları tahliller sonucu kişilerin sağlık durumları ve fiziksel hassasiyetleri hakkında doğru tahminlerde bulunuldu. Bilim insanları bunun bir gün hastaların tedavisinde bir rehber olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Kan test sonuçları yüzde 10 daha doğru çıktı

Almanya'daki Max Planck Institute for Biology of Ageing'den akademisyenler, 18 ve 109 yaş aralığındaki 44 bin 168 yetişkinden kan örnekleri aldı.16 yıl süresince deneklerden 5 bin 512'si hayatını kaybetti. Araştırmacılar da biyolojik göstergelere bakarak daha uzun yaşayan ve ölüm riski yüksek kişileri inceledi. Yaşam beklentisi konusunda diğer yapılan tahminlere göre kan test sonuçları yüzde 10 daha doğru çıktı.

Hayatta kalıp kalmayacağını tahmin ediyor

Doktorlar, kişinin kan basınca kolesterol seviyelerine bakarak gelecek yıl içerisinde hayatta kalıp kalmayacağını tahmin edebiliyor. Bu tahmin şimdiye kadar 10 yıla kadar yapılamıyordu.

Tedavi biçimleri ile belirlenecek

Habere göre bilim insanları araştırmalarını daha da geliştirerek kan testiyle hastaların tedavi biçimlerini de belirleyebilmeyi umuyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
  1. Almanya
  2. Kan testi

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