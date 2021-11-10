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Korona Virüs Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular
Korona Virüs

Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular

Dünya koronavirüsle mücadele devam ederken çok farklı bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, COVID-19 ve varyantları da dahil olmak üzere çeşitli koronavirüslere karşı koruma sağlayacak bir antikor keşfetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 12:49:00 -
Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular

Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill (UNC) ve Duke Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir keşfe imza attı.

Yeni keşfedilen "DH1047" isimli antikor, bağlandığı virüs hücrelerinin çoğalmalarını ve enfekte etmelerini önleyebiliyor.

Araştırmacılar, antikorun virüs salgınları için gelecekteki aşı araştırmalarının anahtarı olabileceğine inanıyor.

DH1047'nin, halihazırda enfekte olmuş bir kişinin virüsten hissedebileceği semptomların tedavisine de yardımcı olabileceği belirtiliyor.

DH1047 antikoru, virüsün hücrelerine bağlanarak ve onları nötralize ederek, çoğalmalarını önlüyor.

Duke Human Vaccine Institute Direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Barton Haynes, bu antikorun mevcut salgın için "terapötik" olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Daily Mail

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