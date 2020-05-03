Bilim insanları çarpıcı gerçeği açıkladı: Vitamin eksikliği ile koronavirüs ölüm oranları bağlantılı

İngiltere'nin Norwich şehrinde bulunan East Anglia Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, D vitamini eksikliği ile koronavirüs kaynaklı ölüm oranları arasında güçlü bir bağlantı keşfettiklerini açıkladı. D vitamini eksikliği yaşayan kişilerin koronavirüse karşı en savunmasız grup olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında 20 farklı Avrupa ülkesinin vatandaşlarını inceleyen bilim insanları, D vitamini seviyeleri ile koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarını karşılaştırdı. Ancak bilim insanları, korelasyonun nedensellik anlamına gelmediğinin altını çizerek D vitamini seviyelerini yükseltmenin virüsün ölümcüllük oranını düşürdüğünü söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.