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Korona Virüs Bilim insanları açıkladı: "Yapay zeka koronavirüsü teşhis edebilir"
Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: "Yapay zeka koronavirüsü teşhis edebilir"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, asemptomatik koronavirüs taşıyıcılarının farklı bir şekilde öksürdüğünü tespit etti. Araştırmacılar, bu bilgiden yola çıkarak yapay zekanın koronavirüsü teşhis edebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 05:57:00 -
Bilim insanları açıkladı: "Yapay zeka koronavirüsü teşhis edebilir"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu asemptomatik koronavirüs taşıyıcılarının farklı bir şekilde öksürdüğünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu bulgudan yola çıkarak yapay zekanın koronavirüsü tespit edebileceğini söyledi.

Çalışma kapsamında katılımcılardan laptop, internet tarayıcısı ve akıllı telefonlardan öksürük örnekleri alındı. Geliştirilen sistemle birlikte alınan öksürük örneklerinden asaemptomatik kişiler yüzde 98,5 doğruluk payı ile tespit edildi.

Öksürük tanımlaması için ise testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen tüm katılımcılardan alınan örnekler kullanıldı.

Araştırmacılar, şimdi de öksürükle koronavirüs analizi yapmak için kollarını sıvadı. Uygulama ile birlikte asemptomatik kişilerin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.

Çalışma sonuçları IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology dergisinde yayınlandı.

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