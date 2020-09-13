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Korona Virüs Bilim insanları açıkladı: Restoranda yemek yemek koronavirüs riskini arttırıyor
Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: Restoranda yemek yemek koronavirüs riskini arttırıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma sonucu bilim insanları, restoranda yemek yemenin koronavirüs bulaşma riskini arttırabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 05:55:00 -
Bilim insanları açıkladı: Restoranda yemek yemek koronavirüs riskini arttırıyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin bilim insanlarından endişelendiren bir açıklama geldi. ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma sonucu bilim insanları, restoranda yemek yemenin koronavirüs bulaşma riskini arttırabileceğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Temmuz ayında koronavirüs testi yaptıran 314 yetişkinin katılımıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, restoranda yemek yemenin virüs kapma ihtimaliyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

California, Colorado, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Ohio, Tennessee, Utah ve Washington eyaletlerinde yaşayan katılımcıların yaptırdıkları koronavirüs testlerinde 154'ünün pozitif, 160'ının negatif çıktığı bildirildi.

Daha sonra, testleri pozitif çıkan katılımcılara önceki günlerde restorana gidip gitmediklerine ilişkin çeşitli sorular soruldu. Testleri pozitif çıkanların yüzde 42'si, negatif çıkanların yüzde 14'ü koronavirüs olduğu bilinen bir kişiyle yakın temasta bulunduğunu belirtti.

Koronavirüs tespit edilen katılımcıların semptom göstermeden günler önce restoranda yemek yemiş olma ihtimalleri, test sonuçları negatif olanların 2 katı olduğu belirlendi. Ayrıca kamuya açık yerlerde daima maske takanların oranı ise pozitif vakalarda yüzde 71, negatif olanlarda yüzde 74 oldu.

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