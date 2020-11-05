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Korona Virüs Bilim insanları açıkladı: Ölüm riskini arttırıyor
Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: Ölüm riskini arttırıyor

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, koronavirüse yakalanan hamile kadınlarda ölüm riskinin 2 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 05:52:00 -
Bilim insanları açıkladı: Ölüm riskini arttırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma sonucu koronavirüsten ölüm riskini 2 kat arttıran bir faktör tespit edildi. Bilim insanları, koronavirüse yakalanan hamile kadınlarda ölüm riskinin hamile olmayan kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 22 Ocak - 3 Ekim tarihleri arasında toplanan veriler incelendi. İncelemeler sonucu koronavirüse yakalanan hamile kadınların hamile olmayan koronavirüs hastası kadınlara göre 2 kat daha fazla öldüğü ortaya çıktı.

22 Ocak - 3 Ekim tarihleri arasında koronavirüs hastası 19 bin hamile kadın muayene edildi. Bu hamile kadın hastaların 33'ü hayatını kaybetti. Verilere göre koronavirüs hastası hamile kadınların ölüm oranı yüzde 0,2 olarak belirlendi.

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