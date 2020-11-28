Bilim insanları açıkladı: O kişilerde entübasyon riski 5 kat daha yüksek

İngiltere King's College London bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu diyabet ve göz hastalığı olan kişilerde Covid-19 kaynaklı solunum yetmezliği riskinin 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Sonuçları Diabetes Research and Clinical Practice dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, 179'u tip 2 diyabet, 8'i tip 1 diyabet hastası olmak üzere 187 ağır semptomlu Covid-19 hastasının verileri incelendi.

Verilere göre, hastaneye kaldırılan ağır semptomlu 187 hastanın yüzde 26'sı entübe edildi. Bu hastaların 67'sinde 'diyabetik retinopati' tespit edildi. İncelemeler sonucu, retinopati hastalarının retinopati hastası olmayanlara göre 5 kat daha fazla tehlikede olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Antonella Corcillo, "Retinopati, kan damarlarındaki hasarın bir göstergesidir. Çalışmamız, diyabetli kişilerde retinopatinin şiddetli Covid-19 ile bağlantılı olduğu ilk kez ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başyazarı Janaka Karalliedde ise "Retinopati gibi diyabetle ilişkili vasküler hastalığın, şiddetli Covid-19'da daha fazla savunmasızlığa ve solunum yetmezliğine yol açtığını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.