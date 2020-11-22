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Korona Virüs Bilim insanları açıkladı: O kişilerde Covid-19 kaynaklı felç riski yüksek
Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: O kişilerde Covid-19 kaynaklı felç riski yüksek

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında koronavirüs kaynaklı felç geçirme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:00:00 -
Bilim insanları açıkladı: O kişilerde Covid-19 kaynaklı felç riski yüksek

ABD Pennsylvania Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırma sonucu diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında koronavirüs kaynaklı ölümcül beyin hastalıklarına yakalanma ve felç geçirme riskinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında, Ocak ve Nisan ayları arasında beyin ve sinir sistemi rahatsızlıkları bildiren 81 koronavirüs hastasında çeşitli testler gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan tüm hastaların yüzde 60'ının yüksek tansiyon, yüzde 40'ının ise tip-2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

Yapılan MRI taraması sonucu beyin kanaması veya felç geçiren kişilerin yarısının yüksek tansiyon, yarısının ise diyabet hastası olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çalışmanın başyazarı Dr. Colbey Freeman, "Covid-19, bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyordu. Ancak etkileri göğsün çok ötesine uzanıyor. Covid-19, nörolojik belirtilerle ilişkilidir ve bu belirtileri geliştiren kişilerde hipertansiyon ve tip 2 diyabet yaygındır. Bu hastalıklara sahip olan kişiler, nörolojik komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altındadır ve yakından takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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