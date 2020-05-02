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Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs bu organda hızlıca yayılıyor

Bilim insanları, koronavirüsün insan bağırsağının hücre kültürünün modelleri üzerindeki etkisini izledi, organoidlere koronavirüs eklendiğinde hızlı bir bulaşma olduğunu ve enfekte olan hücrelerin çoğaldığını saptadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:48:00 -
Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs bu organda hızlıca yayılıyor

Hollandalı bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan bağırsağının hücre kültürünün modelleri üzerindeki etkisini izledi, organoidlere koronavirüs eklendiğinde hızlı bir bulaşma olduğunu ve enfekte olan hücrelerin çoğaldığını saptadı.

Eurekalert portalında yayınlanan araştırmaya göre koronavirüs, bağırsak hücrelerini enfekte edip içlerinde çoğalabiliyor.

Habere göre Hubrecht Enstitüsü'nden, Rotterdam Erasmus Üniversitesi ve Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Hollandalı bilimciler, koronavirüsün insan bağırsağının hücre kültürünün modelleri üzerindeki etkisini izledi ve organoidlere koronavirüs eklendiğinde hızlı bir bulaşma olduğunu ve enfekte olan hücrelerin çoğaldığını saptadı.

Uzmanlar, Kovid-19’a yakalanan hastaların büyük bir kısmında mide bulantısı ve ishal gibi semptomların görülmesinin, ayrıca hastalardan alınan dışkı örneklerinde de virüs partiküllerinin saptanmasının, virüsün ‘kirli eller’ yoluyla bulaşabileceğini gösterdiğini ifade ediyor.

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