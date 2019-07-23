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Bilim insanları açıkladı! İşte çevreyi yok eden en zararlı atık

İngiltere'de araştırma yapan Bilim insanları, sigara izmaritlerinin, insan yapımı maddeler içinde çevreye en fazla zarar veren atık türü olduğunu duyurdu.

23 Temmuz 2019 Salı 15:15
Bilim insanları açıkladı! İşte çevreyi yok eden en zararlı atık

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Anglia Ruskin Üniversitesince yapılan araştırma, toprağa ve çimlere atılan sigara izmaritlerinin insan yapımı maddeler içinde çevreyi en fazla kirleten atıklar olduğunu ortaya koydu.

Deniz kıyıları ve şehirlerden toplanan çöpün yüzde 30 ila 40'ını, sigara izmaritlerinin oluşturduğunu belirten araştırmacılar, her yıl doğaya yaklaşık 4,5 trilyon izmaritin atıldığını ifade etti.

İzmaritlerin, bitkilerin gelişmesini engellediğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun, çimenlerin büyüme oranını yüzde 10, yoncaların gelişme oranını ise yüzde 27 düşürdüğünü kaydetti.

Sigara izmaritinin kirliliğe en fazla sebep olan kısmının, filtreleri olduğuna işaret eden araştırmacılar, bir çeşit biyoplastik olan bu filtrelerin atıklarına, okyanus diplerinde bile rastlandığını ifade etti.

ABD'nin California eyaletinden Senatör Hannah-Beth Jackson, yılın başında, bitkilere verdiği zarar gerekçesiyle sigara filtrelerinin üretiminin tamamen yasaklanmasını savunan bir yasa tasarısını eyalet meclisine sunmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:15
  1. Anglia Ruskin Üniversitesi
  2. sigara izmariti

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