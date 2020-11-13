Bilim insanları açıkladı: Covid-19 ölüm oranı yüzde 35 azaldı

Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları yeni bir araştırma sonucu ölüm oranlarının son 6 ayda yüzde 35 oranında azaldığını tespit etti.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Nisan ayında yüzde 0.9 olan Covid-19 ölüm oranının Kasım ayına doğru yüzde 0.6'ya düştüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü Direktörü Christopher Murray, koronavirüs tedavisinde doktorların eskiye göre daha başarılı olduğunu söyledi.

Yaşa bağlı olarak ölüm riskinin arttığına dikkat çeken Murray, yaşlıların halen riskli grupta olduğunu belirtti. Murray, "Ölüm riskinin yaşla temel bir ilişkisi bulunuyor. Her yaş için ölüm riski yüzde 9 artıyor" şeklinde konuştu.