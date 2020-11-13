  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bilim insanları açıkladı: Covid-19 ölüm oranı yüzde 35 azaldı
Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: Covid-19 ölüm oranı yüzde 35 azaldı

Yeni tip koronavirüs salgınına dair yapılan yeni bir araştırma, ölüm oranlarının 6 ayda yüzde 35 azaldığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:13:00 -
Bilim insanları açıkladı: Covid-19 ölüm oranı yüzde 35 azaldı

Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları yeni bir araştırma sonucu ölüm oranlarının son 6 ayda yüzde 35 oranında azaldığını tespit etti.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Nisan ayında yüzde 0.9 olan Covid-19 ölüm oranının Kasım ayına doğru yüzde 0.6'ya düştüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü Direktörü Christopher Murray, koronavirüs tedavisinde doktorların eskiye göre daha başarılı olduğunu söyledi.

Yaşa bağlı olarak ölüm riskinin arttığına dikkat çeken Murray, yaşlıların halen riskli grupta olduğunu belirtti. Murray, "Ölüm riskinin yaşla temel bir ilişkisi bulunuyor. Her yaş için ölüm riski yüzde 9 artıyor" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket
Gündem

Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları ateşe veriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti
Yerel

Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti

Iğdır'da, Ankara'dan memleketine gelen İman Tazegün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü namaz kıldığı sırada tabancayla baş..
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay