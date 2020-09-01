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Korona Virüs Bilim insanları açıkladı: Çocuklarda koronavirüs nedeniyle ölüm riski çok düşük
Korona Virüs

Bilim insanları açıkladı: Çocuklarda koronavirüs nedeniyle ölüm riski çok düşük

İngiltere'de yapılan bir araştırma, başka bir sağlık sorunu olmayan çocukların koronavirüsü ağır geçirmeleri ve bu hastalıktan ölme risklerinin çok düşük olduğunu gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 05:24:00 -
Bilim insanları açıkladı: Çocuklarda koronavirüs nedeniyle ölüm riski çok düşük

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, başka bir sağlık sorunu bulunmayan çocukların koronavirüsü ağır geçirme veya bu hastalıktan ölme risklerinin çok düşük olduğunu gösterdi.

Dünyaca ünlü tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırma kapsamında, İngiltere, Galler ve İskoçya'daki hastanelerde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 19 yaş altı 651 çocuk incelendi. Bu 651 çocuktan yüzde 1'inin başka sağlık sorunları olması nedeniyle koronavirüsten yaşamını yitirdikleri belirtildi.

Koronavirüsün çocukları fazla etkilemediği kanıtlandı

Araştırmacılar, çocukların koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye ihtiyaç duyma ihtimalinin çok küçük, yoğun bakım ihtimalinin ise çok daha az olduğunu belirtti. Söz konusu çalışma ile birlikte yeni tip koronavirüsün çocukları fazla etkilemediği de kanıtlanmış oldu.

Öte yandan araştırmacılar, yoğun bakıma kaldırılan 1 yaşından küçük bebeklerin, obez çocukların ve başka sağlık sorunları olan çocukların virüse karşı zayıf olduklarını belirterek gerekli önlemlerin alınması için ebeveynlere uyarılarda bulundu.

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