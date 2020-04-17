Bilim insanları açıkladı! Bu yöntemlerle maskeler birden fazla kez kullanılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede maske stokları tükenme noktasına gelirken, bilim insanları tarafından sağlık çalışanlarını sevindiricek bir açıklama geldi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, sağlık çalışanların kullandığı N95 maskelerin test edilen bazı yöntemler ile birlikte birden fazla kez kullanılabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Rocky Mountain Laboratuvarları’nda gerçekleşen ve 14 bilim insanının yer aldığı çalışmada, maskelerde hangi arındırma yöntemlerinin kullanıldığı ve bu yöntemlerin maskelerin bütünlüğünü ne derece etkilediği belirlendi.

Titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, maske üzerindeki virüsü ortaya kaldırmaya yönelik ultraviyole ışınlar, kuru sıcaklık, buharlaştırılmış hidrojen peroksit olmak üzere belirlenen 3 yöntem test edildi. Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Dr. Munster, buharlaştırılmış hidrojen peroksitin ve ultraviyole ışınların maskeler üzerinde etkili olduğunu, materyaline zarar vermediğini; 70 derecelik kuru sıcaklığın ise maskeyi arındırabildiğini fakat bu uygulama ile maskelerin sadece iki kez kullanılabileceğini söyledi.

Buharlaştırılmış hidrojen peroksit yönteminin daha uygun bir yöntem olduğunu dile getiren Dr. Munster, "Hazır olursa buharlaştırılmış hidrojen peroksit tercih edilebilir yöntem olur." açıklamasını yaptı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ise, ev yapımı bez maskelerin çamaşır makinesinde düzenli olarak yıkanmasını tavsiye etti.