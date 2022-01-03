Bilim insanları açıkladı: Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek!

Yapılan araştırmalar, ellerimizin karakterimiz ve genel sağlığımız hakkında bilgi verdiğini ortaya çıkardı. Öyle ki, aldatmaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var.

Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek

İnsanların hangi sebeplerle sadakatsiz olduğunu araştıran Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, her ilişkinin kendine özgü yanları olmasına rağmen, bazı bireylerin aldatmaya daha yatkın olduğunu gösteren belirli etkenler keşfetti.

Araştırmalara göre yüzük parmağının uzunluğunu kişinin karakteristik ve biyolojik özellikleri hakkında fikir yürütmek kolaylaşıyor. İşte bilimsel istatistikler.