Bilim insanları açıkladı: Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek!
Aldatmaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var.
Yapılan araştırmalar, ellerimizin karakterimiz ve genel sağlığımız hakkında bilgi verdiğini ortaya çıkardı. Öyle ki, aldatmaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var.
Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek
İnsanların hangi sebeplerle sadakatsiz olduğunu araştıran Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, her ilişkinin kendine özgü yanları olmasına rağmen, bazı bireylerin aldatmaya daha yatkın olduğunu gösteren belirli etkenler keşfetti.
Araştırmalara göre yüzük parmağının uzunluğunu kişinin karakteristik ve biyolojik özellikleri hakkında fikir yürütmek kolaylaşıyor. İşte bilimsel istatistikler.
- Kadın ve erkeklerde işaret parmağı, yüzük parmağından uzun olanların aldatma eğilimi daha yüksek.
- Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan erkeklerin çekici partner bulma olasılığı artıyor.
- İşaret parmağına göre yüzük parmağı daha uzun olan sporcuların akciğer kapasitesi daha fazla oluyor, daha hızlı koşabiliyorlar.
- Yüzük parmağı uzun olanlar, kısa olanlara göre 11 kat daha fazla kazanıyor.
- Yüzük parmağı uzun olanların, hamburger, pizza gibi ağır ve yağlı gıda tüketme eğilimi daha fazla.
- İşaret parmağına oranla yüzük parmağı kısa olan çocukların edebiyat, uzun olanların da matematik derslerindeki başarısı daha yüksek oluyor.
- Yüzük parmağı uzun erkeklerin koronadan ölme veya enfeksiyonu ağır geçirme riski de daha düşük.