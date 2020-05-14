Bilim insanları açıkladı: Ağız gargarası koronavirüsten korur mu?

İngiltere'nin Galler bölgesinde yer alan Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanlarında yaptığı araştırmada, ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce corona virüsü öldürerek Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceği aktarıldı.

Corona virüslerin 'zarflı virüsler' sınıfına ait olduğunu, yani belirli kimyasallara karşı savunmasız bir yağ tabakası ile kaplı olduğunu belirten uzmanlar, ağız gargarasının virüsün en dış katmanını 'zarfını' yok ederek ağızda ve boğazda çoğalmasını önleyebileceğini açıkladı.

İşlevsel olarak yazmak, Cardiff Üniversitesi liderliğindeki çalışma yazarları, oral durulamaların "büyük klinik ihtiyaçların yeterince araştırılmamış bir alanı" olduğunu söylüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Cardiff Üniversitesi Sistem Bağışıklık Araştırma Enstitüsü ortak direktörü Profesör O'Donnell, "Ağız gargarasının güvenli kullanımı şimdiye kadar İngiltere'de halk sağlığı kurumları tarafından dikkate alınmadı. Test tüpü deneylerinde ve sınırlı klinik çalışmalarda, bazı gargaraların benzer zarflı virüslerde lipitleri etkili bir şekilde hedeflemek için yeterince bilinen antiviral bileşen içerdiği kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

"Acil klinik deneyler yapılmalı"

Çalışmanın yazarları, klorheksidin, setilpiridinyum klorür, hidrojen peroksit ve povidon-iyot dahil olmak enfeksiyonu önleme potansiyeline sahip bileşenler içeren ağız gargarasının corona virüse karşı kullanım potansiyelini belirlemek için acil klinik deneyler yapılması gerektiğini belirtti.

Virüsün zarfını yok edebilir

Uzmanlar, söz konusu kimyasalların SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs)virüsünün "viral zarfı" veya "lipit zarfı" olarak bilinen dış katmanını yok ödeceğini öne sürdü. Lipid zarf, corona virüsler de dahil olmak üzere çeşitli virüslerin insan hücrelerine bağlanmasına neden oluyor. Zarfın yüzeyinde "glikoproteinler" adı verilen spesifik başak proteinleri, konakçının hücre zarındaki reseptör bölgelerini belirleyerek bağlanmasıa ve ardından ve enfeksiyona neden oluyor.

Bilim insanlarına göre gargara kimyasalları, başak glikoproteinlerinin konakçı hücrelerdeki reseptörlerle etkileşime girme kabiliyetini potansiyel olarak değiştirebilir.

DSÖ reddetmişti

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız gargarasının Covid-19'a neden olan SARS CoV-2'nin enfeksiyonunu önleyebileceği önerisini 6 Şubat'ta Facebook'tan yaptığı paylaşım ile reddetmişti.

Yapılan paylaşımda, "Ağız yıkama suyunu kullanmanın sizi yeni tip corona virüsten koruyacağına dair kanıt yok. Bazı gargaralar, ağzınızdaki bunan mikropları birkaç dakika için ortadan kaldırabilir. Ancak bu, 2019-nCoV enfeksiyonundan sizi korudukları anlamına gelmiyor" ifadeleri kullanılmıştı.