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Korona Virüs Bilim insanından kritik uyarı: Aşının etkisini yüzde 50 azaltıyor
Korona Virüs

Bilim insanından kritik uyarı: Aşının etkisini yüzde 50 azaltıyor

Uykunun sağlığa olan etkileri konulu araştırmalarıyla tanınan dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Matthew Walker, yeterince uyumamanın, grip aşısının etkisini yüzde 50 oranında azalttığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 05:43:00 -
Bilim insanından kritik uyarı: Aşının etkisini yüzde 50 azaltıyor

Uykunun insan sağlığı üzerine olan etkileri konulu araştırmalarıyla tanınan California Üniversitesi İnsan Uyku Bilimi Merkezi başkanı Prof. Matthew Walker, grip aşısına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dünyaca ünlü bilim insanı, grip aşısından 1 hafta önce yeterince uyumamanın aşının etkisini yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.

"7 saatten az uyumak grip riskini 3 kat arttırıyor"

Walker, sağlıklı bir uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekti. Günde 7 saatten az uyumanın gribe yakalanma riskini 3 kat arttırdığını belirten Walker, "Uyku sağlığıyla bağışıklık sistemi sağlığı arasında çok güçlü bir ilişki var. Günde 7 saatten az uyuyan kişilerin gribe yakalanma olasılığı 3 kat daha fazla. 5 saat ve daha az uyuyanların zatürreye yakalanma olasılıkları da yüzde 70 daha fazla. Bu, Covid-19 denkleminde de kritik bir bileşen." ifadelerini kullandı.

Yeterince uyumamanın, aşının etkisini önemli bir ölçüde azalttığını vurgulayan Walker, açıklamasına şöyle devam etti: "Grip aşısını yaptırmadan 1 hafta önce yeterince uyumamışsanız, vücudunuz yüzde 50 ya da daha az antikor tepkisi oluşturur. Bu da grip aşısının ciddi oranda daha az etkili olması demek oluyor. Uyku bağışıklık cephanenizdeki silahları yeniden yerine koyar. Uyku bunu bağışıklık faktörlerini uyararak yapıyor. Aynı zamanda vücudunuzu bağışıklık tepkilerine duyarlı hale getiriyor. Böylece ertesi gün bağışıklık sistemi güçlü bir insan oluyorsunuz. Yani uykuyu en iyi sağlık sigortası olarak görebilirsiniz."

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