Bilim insanı olmaya hazır mısınız?

Bilim insanı yetiştirme vizyonuyla başarılı öğrencilerin önündeki engelleri kaldıran İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ), 15 araştırma merkezi, 12 fakültesi, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulu ve 4 Enstitüsüyle tüm öğrencilere sonsuz araştırma olanağı tanıyor.

PROJELERE ÖĞRENCİ İMZASI

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde bir programa kayıt olan öğrenciler, birinci sınıfta “Araştırma Yardımcısı Öğrenci”, ikinci sınıfta “Araştırmacı Öğrenci” ve üçüncü sınıfta “Proje Görevlisi Öğrenci” unvanlarıyla, üniversitede görev yapan akademisyenlerin araştırma çalışmalarında asistanlık yapabiliyor. Böylelikle hem kendi deneyimlerini artırıyor hem de geleceğine katkı sağlıyor.

PROGRAMLARLA BAŞARI DESTEKLENİYOR

Medipol, başarılı öğrencilerine lisans eğitimleri devam ederken lisansüstü programlara katılma imkânı sunuyor. Öğrenciler bu programların sunduğu olanaklarla kariyer eğitimlerine erken başlıyor ve uzmanlıklarını zamandan bağımsız olarak kendi gayretleriyle kazanıyor. Böylece, dünya bilimine katkı potansiyeli yüksek olan üstün yetenekli lisans öğrencilerine yüksek lisans ve doktora bütünleşik programlarına erken başlayabilme olanağı tanınıyor.

SINIRSIZ ARAŞTIRMA İMKÂNI SUNULUYOR

Öğrencileri ilk yıldan itibaren iş hayatına hazırlamayı hedefleyen İstanbul Medipol Üniversitesi'nde uygulamalı eğitime büyük önem veriliyor, bunu sağlayacak araştırma merkezlerine yatırım yapılıyor. Öğrenciler üniversite bünyesindeki 15 araştırma merkezindeki uygulamalı çalışmalar sayesinde ezbercilikten uzak, pratiğe dayalı eğitim görüyor, mesleki becerilerini dünya standartlarında geliştirebiliyor.

SİMÜLASYONLA GERÇEK ECZANE DENEYİMİ

İstanbul Medipol Üniversitesi sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak hazırlanan FARMAVR teknolojisini öğrencilerin hizmetine sundu. Türkiye’de bir ilk olan uygulamayla öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisiyle oluşturulan üç boyutlu simülasyon eczanesinde eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor.