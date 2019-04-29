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Bilim dünyası HKÜ’de bir araya geldi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde, akademisyenlerin farklı disiplinlerden yararlanarak çalışmalarını yaptığı “6.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:26
Bilim dünyası HKÜ’de bir araya geldi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde, akademisyenlerin farklı disiplinlerden yararlanarak çalışmalarını yaptığı “6. Uluslararası Muldisipliner Çalışmaları Kongresi’’ gerçekleştirildi. Kongreye farklı ülkelerden akademisyenler katılarak çalışmalarını sundu.


Bilim dünyasını bir arada toplayan 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresinde, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında özgün akademik çalışmalar, akademisyenler tarafından katılımcılara sunuldu. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden akademisyenler, kongreye konuşmacı olarak katıldı. Üniversitelerden kongreye katılım sağlayan akademisyenler, çalışmalarını sözlü ve poster sunumu olarak yaptı.


Bilim insanları farklı disiplinlerle iç içe


Disiplinler arası akademik çalışmaların artmasına yönelik olarak düzenlenen kongre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) düzenlenen kongrenin açılış konuşmalarını, Multidisipliner Çalışmaları Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Meriç Eraslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, Ukrayna Tavriya Milli Üniversitesi Rektörü Volodımır Kazarin yaptı. Kongre açılışında konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Meriç Eraslan, ‘‘Önemli buluşları olan bilim insanlarımıza baktığımızda farklı disiplinlerle iç içe olduğunu görürüz. Kuramsal olarak ifade edilen çoklu zekâ kuramında her bireyde bir zekâ alımının baskın olduğunu ve bu zekânın diğer bir zekâ alanıyla birleşme durumunda beynin çok güzel işler yapacağını bize ifade etmektedir. Biz bu doğrultu da farklı disiplinleri bir araya getirerek farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz. Daha öncesinde yaptığımız kongrenin altıncısını Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.


“Disiplinlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor”


Disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner (çok alanlı) çalışmalara katkı sağlamak için düzenlenen kongrede, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay’da sunumunu gerçekleştirdi.Ukrayna Tavriya Milli Üniversitesi Rektörünü aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbay, ‘‘ Bilim anlam üretmektir. Günümüzde hepimiz bir disiplin altında bilgi üretmeye çalışıyoruz. Multidisipliner kongrenin yapılacağını ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü, disiplinlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor. Disiplinlerarası kongrelerin geleceğe yönelik faydalı çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bu kongrenin yapılmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İki gün süren ve dopdolu içeriğiyle akademik çalışmaların yapıldığı kongrede, sunulan bildirilerin tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak tam metin kitabında ya da uluslararası yayınevinde kitap bölümü olarak yayınlanacağı, kongre üyelerince dile getirildi.Akademik anlamda akademisyenlere katkı sağlayan ve verimli geçen kongre iki günün ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:26
  1. bilim
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