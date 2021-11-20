Bilim adamları uyardı: Bir sonraki salgını fareler yayacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmada, fare ve maymun gibi hayvanların olduğu memeli hayven türlerinin koronavirüse karşı dirençleri ölçüldü. Bilim adamlarının incelediği kemirgenlerin, SARS benzeri koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğunu keşfetti. Uzmanlar, insan vücudunun bu virüslere karşı bağışıklığı olmadığını belirterek, yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD’de bulunan Princeton Üniversitesi, yaptığı bir araştırmada, farelerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceğini keşfetti. Bilim adamları, Covid-19’dan sonraki pandeminin farelerden başlayabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

Memeliler nicelendi

Bilim adamları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı.

Koronaya marus kalmışlar

Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri koronavirüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı.

Hayvanlardan insana geçebiliyor!

Bununla birlikte, Covid-19 enfeksiyonuna neden olan SARS-CoV-2 adlı virüs, “zoonotik” hastalıklar kategorisine giriyor. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Önceki araştırmalar, Çin at nalı yarasalarının, semptom göstermeden sayısız SARS benzeri virüse ev sahipliği yapabildiğini göstermişti.

Çalışma, moleküler biyolog Sean King ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi Mona Singh tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, SAR ve Covid-19 gibi enfeksiyonların taşıyıcısı olan hayvanları belirlemenin gelecekteki pandemileri önlemek için hayati bir önemi olduğunu vurguladı.

Çalışmanın yazarları, “Araştırmamız, kemirgenlerinin SARS benzeri koronaavirüslerle tekrarlayan enfeksiyonlara sahip olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu tür viral hastalıklara karşı bir direnç kazanmış olabilirler.

Bu durum, bazı modern kemirgen türlerinin, henüz keşfedilmemiş olanlar da dahil olmak üzere, koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği yönündeki olasılığı artırıyor. Onların bağışıklığı olmayan diğer hayvanlar ve insanlarla teması yeni ölümcül hastalıklara neden olabilir” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan Dr. King ve Prof. Dr. Singh, SARS virüslerinin memeli hücrelerine girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini inceledi. Ekip, halihazırda SARS konakçısı oldukları bilinmeyen primatların ve diğer memelilerin ACE2 reseptörlerindeki korumanın çok az olduğunu buldu. Bu da, bu tür primatları ve insanları semptomatik vakalarına karşı savunmasız bırakıyor.