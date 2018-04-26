Bilim adamı katledildi! "Suikastın arkasında Mossad var!"

Aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce Filistinli, suikasta kurban giden Filistinli bilim adamına son görevlerini yerine getirmek için Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami) bir araya geldi. Batş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Gazze'nin doğusundaki Şuheda (Şehitler) Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Batş'a suikast düzenleyen suçlu eller kesilecektir. Şehitlerin kanı zaferin ve kurtuluş yolunun yakıtıdır." ifadelerini kullandı.

Heniyye, Batş'ın naaşının Gazze'ye getirilmesinde ve doğduğu topraklara defnedilmesinde kolaylık sağlayan Malezya ve Mısır'a da teşekkürlerini sundu.

Batş'ın cenaze töreninin yarın düzenleneceği açıklanmıştı ancak ani bir kararla defin işlemi bu akşam gerçekleştirildi.

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın cenazesi bu akşam eşi ve çocukları eşliğinde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye getirilmişti. Cenaze, Filistinli farklı grupların lider kadroları ve çok sayıda Gazzeli tarafından karşılanmıştı.



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan elektrik mühendisi Batş, geçen hafta evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini dile getirmişti. Malezya polisi iki gün önce saldırganların robot resimlerini yayımlayarak, Malezya vatandaşı olmadıkları bilgisini vermişti.

"SUİKASTIN ARKASINDA MOSSAD VAR"

Batş'ın ailesi de basına gönderdiği açıklamada, suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğunu savunarak, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bu tür saldırılarda kendilerinin suçlandığını vurgulayarak, suikastla bağlantılarının olmadığını iddia etmişti.