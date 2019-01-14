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Bilgöl'de yarın okullar tatil!

Bingöl Valiliği, merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime ara verildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:34
Bilgöl'de yarın okullar tatil!

Bingöl’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köy okullarımızda eğitim gören okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Lise ve diğer kurumlarımızda eğitime devam edilecektir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:34
  1. kar tatili
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