0553 313 94 23

Bilgisayar korsanları AB'yi hedef aldı

ABD basını, bilgisayar korsanlarının son birkaç yıldır Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişimini hedef aldığını yazdı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:47
Bilgisayar korsanları AB'yi hedef aldı

New York Times'ın haberine göre, bilgisayar korsanları birkaç yıl içinde Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişimini başarılı bir şekilde hedef aldı.

İhlalin, siber güvenlik şirketi "Alan 1" tarafından tespit edildiği bildirildi.

Hacker olarak da bilinen bilgisayar korsanlarının siyasi görüşmelerden ticari faaliyetlere birçok bilgiyi elde ettikleri ortaya konuldu.

Çin ordusu tarafından kullanılanlara benziyor

Siber güvenlik uzmanları New York Times'a verdiği demeçte bilgisayar korsanlarının kullandığı yöntemlerin daha önce Çin ordusu tarafından kullanılanlara benzediğini ifade ediyor.

Mesajlar arasında, bu yılın başlarında gerçekleşen Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping ve Avrupalı yetkililer arasında özel bir toplantıya ilişkin ayrıntılar da yer alıyor.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak birçok uluslararası kurum da dinlemelerden etkilendiği kaydediliyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:47
  1. Avrupa Birliği
  2. bilgisayar korsanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı davada karar
    1. FETÖ sanığı eski polislerin..
    2. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    3. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    4. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    5. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    6. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    7. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    8. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    9. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    11. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    12. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    13. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    14. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    15. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    16. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    19. Gaziantep'te sağanak
    20. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti