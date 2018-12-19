Bilgisayar korsanları AB'yi hedef aldı

New York Times'ın haberine göre, bilgisayar korsanları birkaç yıl içinde Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişimini başarılı bir şekilde hedef aldı.

İhlalin, siber güvenlik şirketi "Alan 1" tarafından tespit edildiği bildirildi.

Hacker olarak da bilinen bilgisayar korsanlarının siyasi görüşmelerden ticari faaliyetlere birçok bilgiyi elde ettikleri ortaya konuldu.

Çin ordusu tarafından kullanılanlara benziyor

Siber güvenlik uzmanları New York Times'a verdiği demeçte bilgisayar korsanlarının kullandığı yöntemlerin daha önce Çin ordusu tarafından kullanılanlara benzediğini ifade ediyor.

Mesajlar arasında, bu yılın başlarında gerçekleşen Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping ve Avrupalı yetkililer arasında özel bir toplantıya ilişkin ayrıntılar da yer alıyor.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak birçok uluslararası kurum da dinlemelerden etkilendiği kaydediliyor.