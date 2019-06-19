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Bilgisayar başında fazla vakit geçirme tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Karabük’te bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği için tartıştığı oğlunu öldüren zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 02:13
Bilgisayar başında fazla vakit geçirme tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Karabük’te bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği için tartıştığı oğlunu öldüren zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana gelen olayda Ali G. bilgisayar başında fazla zaman harcadığını düşündüğü oğlu Emirhan Gün (26)ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada oğlunun elinden bıçağı alan baba Ali Gün, bıçağı oğluna doğru savurdu. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emirhan Gün komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu öldüren Ali G. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Baba Gün ilk ifadesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.


‘KPSS’yi kazanamadı, kendini eve kapattı’


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olan 26 yaşından Emirhan Gün, girdiği KPSS’yi kazanamayınca kendini eve kapatarak bilgisayarda fazla vakit geçirmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Baba Ali Gün oğlu ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada baba eline geçirdiği bıçak ile oğlunu öldürdü.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 02:13
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