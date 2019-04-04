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Bilgin mazbatasını aldı

AK Parti Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:51
Bilgin mazbatasını aldı

AK Parti Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.


Sivas’ta 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Sivaslıların oyları ile AK Parti’den Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin bugün ilçe seçim kurunda düzenlenen törenin ardından mazbatasını aldı.Seçim kurulunda düzenlenen törene; AK Parti Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci. Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve partililer katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bilgin mazbatasını ilçe seçim kurulu başkanı Şennur Aksu’nun elinden aldı.


Bilgin burada yaptığı konuşmada teşekkürlerini ileterek,“Sivas olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerini Sivas’ımıza yakışır bir şekilde geçirdik. Seçim sürecinin huzurlu ve Sivas’a yakışan bir şekilde geçmesinde emekleri olan bayta sayın valimize, emniyet müdürümüz ve emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatına, seçim kurullarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde geçmesi noktasında, sayın Cumhurbaşkanımızın sağrısına uyarak çevreci bir seçim kampanyası yürüten tüm siyasi partilere de arıca teşekkür ediyorum. “dedi.


Az konuşup çok çalışacağız


Bilgin, az konuşup çok çalışacağını ve ben değil biz anlayışı ile hizmet üreteceğini belirtip, “Milletimiz kararını verdi, sonsözünü söyledi. Bundan sonra bize önümüzde ki 5 yol boyunca, Sivas’ımıza, milletimize ve hemşerilerimize daha iyi nasıl hizmet yaparızın gayretinde olacağız. Yola çıktığımızda verdiğimiz söz gibi az konuşup çok çalışarak, ben değil biz anlayışı ile ortak akıl ve istişare ile inşallah bu güzel şehre daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde olacağız.” Şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:51
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