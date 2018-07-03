Bilgiler sınandı yetenekler sorgulandı

Alan Yeterlilik Testi (AYT) değerlendirmesi

2018 AYT TÜRKÇE-Bilfen Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı / Zerrin BAYIR

Öğrencinin okuma, anlama ve edebiyat bilgilerinin sorgulandığı 2018 AYT’ de 4 anlam bilgisi, 20 edebiyat sorusu soruldu. Anlam bilgisi öğrencinin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliğini ölçmek amaçlıdır. 20 edebiyat sorusu temel edebiyat bilgilerinin yorumlanmasıyla doğru cevaba gidilebilecek sorulardır. Bu bağlamda sınav sadece bilginin ölçüldüğü bir sınav olmaktan çok bilginin yorumu ve analizine dayanmaktadır. Türk Edebiyat Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçı ve eserlerin sorulduğu, terim bilgisinin sorgulandığı sınav, bilgileri özümsemiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK

2018 AYT MATEMATİK-Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı / Mahmut ŞİŞMANOĞLU

Sınavdaki sorular birkaç konunun birleşiminden oluşturulmuş bilgi ve yorum içeren sorulardır. Çok zor olmamakla birlikte geçmiş senelerin sorularını ve yardımcı kaynakları iyi bir şekilde tarayan, yorum gücü olan öğrencilerin iyi yapabileceği bir sınavdır. Geometri analitik ağırlıklı, yorum gerektiren sorulardan oluşturulmuş. Müfredat dışı bir soru yoktur. Soruların zorluk seviyesinin orta ve üstü olduğunu ve AYT’nin belirleyici dersinin Matematik olabileceğini düşünüyoruz.

TARİH GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

2018 AYT SOSYAL-Bilfen Liseleri Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı / Aslıhan SEZEN

Sorular LYS mantığına uygun hazırlanmıştır. SOS.- 1 soruları 9, 10 ve 11. sınıf müfredatına, SOS.- 2 soruları 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular kısa net doğrudan tarihi terim ve kavramları, kronolojiyi, bilgiyi sorgulayan ayrıca dönem bilgisine hâkimiyeti gerektiren sorulardır. Konulara hâkimiyeti tam olmayan öğrencileri zorlayacak bir sınavdır. TM alanında hazırlanan öğrenciler için tarih dersinin asla gözardı edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

COĞRAFYADA EZBER YOKTU

Soruların tamamı 11 ve 12. sınıf müfredatına yönelik hazırlanmıştır. Şekil ve harita içerikli görsel hafıza ve coğrafyanın dağılış ilkesini kapsayan sorular vardır. Analiz, sentez ve yorum gücünü sorgulayan, harita ve grafik okumayı bilmeyi gerektiren, kolay-orta ve zor düzeydeki sorulardan oluşturulmuştur. Müfredat dışından soru yoktur. Öğrencilerin aktüel bilgisini ve genel kültür düzeyini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Hem küresel hem mekânsal sentezi doğru yapma yeteneğini ölçen sorulara yer verilmiştir. Ezber bilgi yerine harita ve grafiklerden çıkarım yapma yeteneğini sorgulayan sorular yer almaktadır.

FELSEFE BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

SOS - 2 Felsefe grubunda, geçmiş yıllarda çıkan sorulara paralel sorular soruldu. Felsefe bölümünde paragraf analizi ve kavram bilgisi gerektiren sorular orta zorluktaydı. Her zaman olduğu gibi felsefe sorularının seçici soruları, psikoloji ve mantık alanlarındaydı. Psikoloji ve mantıktaki sorular tümüyle bilgi ağırlıklı ve kavram analizi niteliğinde sorulardı. Sosyoloji soruları ise basit ve paragraf çözümlemesini gerektiren sorulardı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bilginin, okuduğunu anlama ile harmanladığı sorulardı. Müfredat dahilinde, öğrencilerin zorlanmadan yapabildikleri bir düzey yakalandı.

FİZİKTE AZ İŞLEMLİ SORULAR

2018 AYT FİZİK-Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı / Hakan ÖZDEMİR

Fizik testi 11 ve 12. sınıf müfredatından, temel bilgi ve becerileri günlük yaşama uyarlayarak sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. Beklenildiği gibi 9 ve 10. sınıf konularından sorular gelmedi. Yeni müfredatın felsefesine uygun olarak matematiksel işlemlerin çok az kullanıldığı görülmüştür. Deneyler yaparak fizik yasalarını analiz etmiş, kavramları içselleştirmiş, günlük hayatla bağdaştırmış, çok ayrıntıya girmeden temel mantığını anlamış öğrencilerin rahatlıkla başarılı olacağı fizik sorularından oluşmuştur. Sonuç olarak başarı, çok soru çözerek, soru bankaları bitirerek değil konunun temel mantığını anlayarak hazırlanıldığında gelecektir.

2018 TYT SOSYAL-Bilfen Liseleri Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı / Aslıhan SEZEN

TARİHTE MÜFREDAT SORULARI

Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Sorular genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisinin ve harita bilgisinin yorumlanması üzerine kurgulanmış, paragrafı doğru okumaya dayalı olarak sorulmuştur. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sorular 9. 10. ve 11. sınıf müfredatını kapsayan, genel olarak iyi hazırlanmış orta düzeyde bir sınav olarak değerlendirilmiştir.

COĞRAFYA ZOR DEĞİLDİ

TYT coğrafya soruları 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak sorulmuştur. Doğal sistemler, beşeri sistemler ve çevre toplum ünitelerinden sorular sorulmuştur. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita bilgisi, dünyanın şekli hareketleri, coğrafi konum ve koordinat gibi ünitelerden soru çıkmamıştır. Türkçe ve Fen bilgisi testlerinde de coğrafya içerikli sorular yer almaktadır.

FELSEFEDE FİLOZOF SORULMADI

Okuduğunu anlamaya dayalı, nitelikli paragraflardan oluşmuş sorular çıkmıştır. Soruların konulara göre dağılımı dengelidir. Filozof ismi sorulmamış, kavramsal analizi gerektiren sorulara yer verilmiştir. Soru metinleri anlaşılır olmasına rağmen çeldiricileri güçlü sorular sorulmuştur. Sorular müfredata uygundur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2017 YGS sorularına oranla Din Bilgisi sorularının öğrencileri zorladığı dile getirildi.

TYT KİMYA-Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı / Demet AKÇAYÖZ

Kimya sorularının 9. ve 10. sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülmektedir. Sorular ‘’ Bilgi ağırlıklı, işlemden uzak’’ olarak değerlendirilebilir. Sınavda grafik, şekil ve tablo içerikli yorum soruları bulunmamaktadır. Kimya soruları yeni değişen müfredata uygun olup sıra dışı ya da beklenmeyen tarzda soru yoktur. Konulara hakim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınavdır.

TYT FİZİK-Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı / Hakan ÖZDEMİR

Fizik testi 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun, temel bilgi ve becerileri sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. Soru sayısının azalmasına rağmen soru dağılımının mümkün olduğunca iyi yapılarak kapsam geçerliliğinin sağlandığı bir test olduğu görülmüştür. Yeni müfredatın felsefesine uygun olarak matematiksel işlemlerin kullanılmadığı, bölüm ayrımı gözetmeden öğrencilerin tamamına hitap eden, temel kavramları içselleştirmiş ve soruları dikkatlice okuyan öğrencilerin rahatlıkla başarılı olacağı fizik sorularından oluşmuştur.

TYT MATEMATİK-Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı / Mahmut ŞİŞMANOĞLU

Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, matematik soruları ilk bakıldığında çok zor gibi gözükse de soruların çözümü, mantığını anladıktan sonra zaman kaybettirmeden çözülebilecek şekildedir. Ama soruların metinleri uzun olduğu için öğrencilerin yetiştirme problemi yaşadıkları görülmüştür. Sorular müfredata uygun şekilde gelmiştir.

TYT TÜRKÇE – Bilfen Liseleri Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı / Zerrin BAYIR

2018 TYT Türkçe her zaman olduğu gibi hızlı okuyabilen, doğru anlayabilen ve doğru çıkarımlarda bulunabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Sınavın dil bilgisi soru sayısının arttığı ve öğrencilerin belli konularda yeterliliklerinin sınandığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin kelime hazinesinin de sorgulandığı sınavda, anlam bilgisi sorularının içeriklerinin edebiyat alanı dışına da yöneldiği ve öğrencilerin öğretici paragraflarla okuma anlama yeterliliklerinin ölçüldüğü görülmüştür. Sınavdaki 40 sorunun çözülme süresi Türkçe yeterliliği olan bir öğrenci için bile 40 dakikanın üzerine çıkmıştır. Sonuç olarak gerek dil bilgisi gerek anlam soruları açısından nitelikli ve zorlayıcı bir sınav olmuştur.

TYT BİYOLOJİ-Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı / Taner ALTUNBARAN

2018 TYT de sorulan 6 Biyoloji sorusu beklenildiği gibi 9 ve 10. Sınıf programını kapsadı. Örnek testlere yakın sorular vardı.