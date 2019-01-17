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Bilgievlerinde geleceğe hazırlanıyorlar

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi bünyesinde hizmet veren 4 bilgievinden 1 yılda 85 bin öğrenci yararlandı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:46
Bilgievlerinde geleceğe hazırlanıyorlar

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi bünyesinde hizmet veren 4 bilgievinden 1 yılda 85 bin öğrenci faydalandı.

Batman Belediyesi bünyesinde açılan Petrolkent, Huzur, Beşevler ve Yunus Emre bilgievlerinde halka ücretsiz hizmet veriliyor. Bilgievlerinde, öğrenciler ders çalışıyor, araştırma yapıyor, kitap okuyor. Bilgievlerinin her birinde 16 bilgisayar, 25 kişilik çok amaçlı salon, akıllı tahta ve her yaş grubuna hitap eden geniş materyale sahip kütüphaneler yer alıyor.

Bilgievleri Sorumlusu Muhammet Geliş, belediye olarak özellikle sosyo ekonomik durumu düşük olan çocuk ve gençlerin okul zamanı dışında eğitimlerini kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bilgievlerini açtıklarını söyledi.

Son 1 yıl içerisinde 85 bin öğrencinin bilgievlerinden yararlandığını aktaran Geliş, sayısını artıracakları bilgievlerini her mahallede açmayı planladıklarını belirtti.

Haftanın 7 günü hizmet verdiklerini ifade eden Geliş, Bilgi Evlerine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Bilal Oğuzhan, üniversite sınavına hazırladığını, bilgievinde huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu aktararak "Evde bilgisayar olmadığı için buraya gelip eksikliklerimi gideriyorum. Burada çeşitli kitaplar ve bilgisayarlar var. Batman Belediyesine teşekkür ederim." dedi.

Zekeriya Keskin ise Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığına işaret ederek bilgievlerinin sayısının artırılması gerektiğini anlattı. Keskin, "Buraya gelenler genelde kalabalık ailelerin çocukları olduğu için evde çalışma ortamı bulamıyorlar. Ben ve benim gibi birçok kişi burada daha iyi verim alıyor. Yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:46
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