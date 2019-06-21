Bilgievleri yaz aylarında faaliyetlerini sürdüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak eğitim veren Bilgievleri, yaz aylarındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kocaeli’de yaşayan çocuklar, yaz günlerinde zamanlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Bilgievleri, okullar kapanır kapanmaz çocukların eğitim ve eğlenceli bir yaz geçirmeleri için etkinliklere başladı. Bu kapsamda hazırlanan programlar sayesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalayacak.

Yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgieveleri’nde Kur’an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Çocuklarını Bilgievleri’nin yaz etkinliklerine gönderen velilerin gözü arkada kalmıyor. Veliler, verilen eğitimin ücretsiz olmasının da mutluluğunu yaşıyor. Bilgievleri’ndeki yaz etkinlikleri 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Bilgievleri’nde yaz etkinlikleri kapsamında bütün şubelerde yaz etkinlikleri faaliyetleri yapılırken yaz sezonu boyunca yaklaşık 8 bin öğrenci programlara katılım gösterecek. Kur’an-ı Kerim derslerine 4 bin 700 öğrenci kayıt yaptırırken havuz etkinliklerine ise 4 bin 100 öğrenci katılım sağlayacak.