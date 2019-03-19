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Bilgievleri, 10. yılını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, 10.

19 Mart 2019 Salı 13:09
Bilgievleri, 10. yılını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, 10. yılını düzenlenen görkemli programla kutladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bilgievleri Projesi, 10 yılı geride bıraktı. Türkiye’ye örnek olan ödüllü Kılavuz Gençlik Modeli’nin ilk ayağı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgievleri, Kocaeli genelinde 12 ilçede 17 noktada eğitim ve öğretim hizmeti veriyor. Bilgievleri, geçtiğimiz gün görkemli bir programla 10. yılını geride bıraktı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dünyanın her yerinde Müslümanlara zarar veriyorlar, bizim yetiştireceğimiz çocuklar dünya güzelleştirecek” dedi.


Antikkapı Restoran’ta gerçekleştirilen programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri ve Bilgievlerin’den hizmet alan aileler katıldı. Programda sözlerini sürdüren Karaosmanoğlu, “10 yıl önce başladığımız yolculuk bereketiyle devam ediyor. En kıymetli sermaye, vakittir. Çocuklar hızlı büyüyor. Onları yarınlara hazırlayacağız, çünkü onlar yarınların hakimleri, savcıları ve büyük adamları olacaklar. Kıymet bilmemiz gerekiyor. Zamanı israf etmeden en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir kardeşiniz olarak rica ediyorum birbirimize sahip çıkalım. Dünyanın her yerinde Müslümanlara zarar veriyorlar, bizim yetiştireceğimiz çocuklar dünya güzelleştirecek” diye konuştu.


Faydalı bireyler yetiştirmek için Bilgievlerini kurduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Her türlü hizmeti ücretsiz veriyoruz. Bu doğru bir şeydir. Biz doğru olanı yapıyoruz. Faydalı genç yetiştirmek doğru bir hizmettir. Evlatlarımız bizim en büyük değerimizdir, onları çok seviyoruz. Onlar çok temiz, onların o temiz fıtratlarını koruyalım hatta daha iyi yapalım. Onlar bize emanet. Eğitim sabır ve zaman ister. Hemen olmaz, ama meyvelerini 10, 20 yıl sonra verir. 10 yıllık süre içinde emeği olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:09
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