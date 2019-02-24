Bilgiç, yeni TBMM Başkanvekili AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı

TBMM (AA) - AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı. AK Parti Meclis Grubu, yeni TBMM Başkanvekilini belirlemek üzere Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı. Yapılan seçim sonucu, Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.





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