Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her yıl 31 ilçeye yönelik düzenlediği bilgi ve münazara yarışmalarının Konya elemeleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşen “Haydi Bil Bakalım” adlı bilgi yarışması ve “Haydi Konuş Bakalım” adlı münazara yarışmalarının Konya il elemelerinde öğrenciler bir üst tura çıkabilmek için yarıştı. 31 ilçedeki ortaokullara yönelik düzenlenen bilgi ve liselere yönelik düzenlenen münazara yarışmalarında ilçelerinde birinci olan öğrenciler Konya il elemelerinde mücadele etme hakkı kazanıyor. İl elemelerinde kendi aralarında yeniden yarışan ilçe birincileri, bilgi yarışmasının Nisan ayındaki, münazara yarışmasının da Mayıs ayındaki finallerinde bu kez Konya birincisi olabilmek için mücadele veriyor. Konya il elemeleri için ilçelerden şehir merkezine gelen öğrenciler Konya’yı da gezme fırsatı buluyor. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Hazretleri Türbesi ve Konya Bilim Merkezini rehberler eşliğinde gezerek Konya’yı daha yakından tanıyor.