Bilgi Üniversitesine otopark alanı tahsis kararı iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'ndeki belediye mülkü taşınmazın, 2012'de Bilgi Üniversitesi'ne 20 yıl süreyle yıllık 12 bin lira bedelle tahsisini oy birliğiyle iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında, belediyenin mülkiyetindeki taşınmazın Bilgi Üniversitesine tahsisi konusu görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğünce hazırlanan ve Meclis gündemine sevk edilen raporda, 16 Ağustos 2012'de alınan bir kararla, Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Mahallesi 378 ada, 4 ve 5 parseldeki taşınmazın Bilgi Üniversitesine tahsis edildiği belirtildi.

Taşınmazın, 20 yıl süreyle yıllık 12 bin lira bedelle üniversiteye verildiği kaydedilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sayıştay Başkanlığınca hazırlanarak başkanlığımıza sunulan 2017 yılı Denetim Raporu'nun 49. bulgusunda, 'Vakıf üniversitelerinin kamu tüzel kişiliğine haiz olması, bu üniversitelere taşınmaz tahsisi yapılabilmesi için tek başına yeterli değildir. Zira Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 29. maddesine göre, vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına arazi ve tesis tahsis edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Bulguda bahsi geçen vakıf üniversitesine söz konusu taşınmazların tahsis edilmesine ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı bulunmamaktadır. Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların birbirlerine bedelsiz olarak tahsis ve devrini düzenleyen Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, mevzuata uygun bir tahsis işleminden söz edilebilmesi için gerek tahsis yapan gerekse kendisine tahsis yapılan kuruluşun 'kamu idaresi' tanımı kapsamına girmesi ve yönetmelik ekinde yer alan kamu idarelerinden olması gerekmektedir. Adı geçen yönetmelik hükümleri incelendiğinde vakıf üniversitelerinin bu kapsamda yer almadığı görülmektedir. Sonuç olarak vakıf üniversiteleri kamu idaresi sayılamayacağından belediyeye ait bir taşınmazın bedelli ya da bedelsiz olarak üniversiteye tahsisi mümkün değildir.' Bu nedenlerle tahsisin iptal edilmesi gerekmektedir."

CHP'li üye Hakkı Sağlam, rapor görüşüldüğü sırada söz alarak, "İptal gerekçesi, Sayıştay'ın 2017 Yılı Denetim Raporu mu?" diye sordu.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Hukuk Komisyonu Başkanı Sibğetullah Şahin, tahsisin iptal gerekçesinin Sayıştay raporu olmadığını ifade ederek, "Buradaki iptal gerekçemiz şudur: Burayı amacı dışında kullanılmasın diye bir üniversiteye tahsis ettik. Ancak, üniversitenin burayı daha sonra başka bir tüzel kişiliğe verdiğini, tüzel kişiliğin buradan gelir elde ettiğini tespit ettik. Bunun üzerine tahsisi iptal etme kararı verdik." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, tahsis oy birliğiyle iptal edildi.