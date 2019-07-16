Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme ve Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alınacak. Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 16 Temmuz’da başlamış olup ilan başvuru süresi 15 gündür. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları üniversitemizin https://www.bilgi.edu.tr/tr/is-olanaklari/ web sitesinde yer almaktadır.

Başvuru yapacak adayların web sitesinde yer alan ilanların özel şartlar, genel şartlar, unvan şartları ve istenen belgeler başlıklarını incelemeleri gerekmektedir.

*İlgili kadroların işe girişleri 2019-2020 Güz döneminde yapılacaktır.

Doçent-Profesör alım başvuruları nereye yapılacak?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 34400 Kağıthane – İSTANBUL Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

Doktor öğretim üyesi alım başvuruları nereye yapılacak?

İlgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizin https://www.bilgi.edu.tr/tr/is-olanaklari/ web sitesinde ilgili ilanlarda adres bilgisi yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız