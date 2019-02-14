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Bilgi işlemde Bursa örneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan çalışmaları incelemek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teknik gezi düzenledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:10
Bilgi işlemde Bursa örneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan çalışmaları incelemek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teknik gezi düzenledi.


Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda uygulanan işleyiş ve ilgili mevzuatlar hakkında toplantı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü ve Kent Estetiği Kurulu Başkanı Hakan Göşi, Peyzaj Mimarı Arzu Yetişen, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personeli Özlem Görgülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürü Ahmet Hüsamettin Ede, Elektronik Mühendisi Demet Gavaz ve Bilgisayar Mühendisi Yaşar Sirkeci’den Bursa’daki uygulamalar hakkında bilgi aldı.


Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, 2006 yılından beri geçiş hakkı uygulamalarının içinde olduklarını hatırlatarak, 6 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 6360 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren Büyükşehir sınırları içinde elektronik ve haberleşme istasyonlarının yer seçim belgesi verilmesi süreçlerini Daire Başkanlığı koordinasyonu ve sekretaryasında kurulan bir komisyon eliyle yürüttüklerini belirtti. Konuk heyete çalışma sistemi hakkında bilgi veren Alioğlu, “Yer seçim belgesi verilmeden önce mevzuat düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan güvenlik sertifikası alınmış olması aranmakta; yaya ve trafiğe etkisi gibi birçok kıstas açısından da incelenmektedir. İzin süreçlerini yürütmekle birlikte, gerek vatandaşlardan, gerekse diğerkurum ve kuruluşlardan gelen şikâyetler için de incelemeler yapıyoruz. Hatta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan elektro manyetik alan ölçüm yetkisi alan tek büyükşehir belediyesiyiz. Şikâyete konu olan yerlerde ücretsiz olarak elektro manyetik alan ölçümü yaparak şikâyet sahiplerine bilgi veriyoruz” dedi.


Toplantıda GSM sistemleri süreçleri, şikâyet yönetimi süreçleri, konu ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü ve Kent Estetiği Kurulu Başkanı Hakan Göşi, paylaşılan bilgilerin yapacakları uygulamalarda örnek teşkil edeceğini belirterek, bu paylaşımlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:10
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